يورغن كلوب يعلنها: لن أجدد تعاقدي مع ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رحيله من تدريب الريدز بانتهاء عقده وعدم التجديد.

وأعلن كلوب في حوار سابق أنه لن يبقى مديرا فنيا لنادي ليفربول حتى نهاية مسيرته التدريبية، وأنه سيرحل بنهاية عقده في 2024.

وقال كلوب بحسب موقع "تالك سبورت" اليوم الاثنين: "عقب نهاية مسيرتي التدريبية سأعود للعيش في ألمانيا وبالتأكيد في ماينز".

وتابع "أما عن مستقبلي على المدى القصير، سأبقى في ليفربول لأربع سنوات حتى نهاية عقدي ولن أجدده، ثم سأحصل على إجازة لمدة عام و سأرى بعدها ما سيحدث"

وأتم الفائز بلقب الدوري الإنجليزي "العالم سيتغير بعد 5 أعوام قد أدرب نادي أو منتخب. قد أعود لتدريب ماينز".

يذكر أن يورغن كلوب تولى تدريب ليفربول في عام 2015، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري بعد غياب 30 عاما ولقب دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.