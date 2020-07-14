السعودية تعاقب "بي إن سبورت" وتغرمها 10 ملايين ريال

وأعلنت هيئة المنافسة في المملكة اليوم الثلاثاء، إلغاء ترخيص الشبكة في السعودية بشكل نهائي، حسب ما جاء في البيان الذي نشرته الإخبارية السعودية.

هيئة المنافسة تعلن العقوبات المقررة بحق بي إن سبورت المتضمنة إلغاء ترخيصها بشكل نهائي في #المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/cyTsPQbisF — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 14, 2020

وقالت الهيئة في بيانها، إن الشبكة خالفت نظام العمل داخل المملكة، ولذا تم تغريمها 10 ملايين ريال. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).

وتابعت الهيئة إنه تبين إساءة استغلال الشبكة لوضعها المهيمن، وأجبرت الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى غير رياضية، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ومن الأسباب التى أوردتها الهيئة أيضا:"إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة "يورو 2016"، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة".

وألزمت هيئة المنافسة شبكة بي إن سبورت برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.