أول استجابة رسمية لبلاغات الأهلي ضد مرتضى منصور

بدأت نيابة الاستئناف بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي لرئيس الزمالك، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستحدد خلال ساعات موعد جلسة للاستماع لأقوال الخطيب فيما جاء في بلاغه، وبناء على التحقيقات ستقدم النيابة العامه طلبا آخر لمجلس الشعب لرفع الحصانة عن مرتضى للتحقيق طبقا للإجراءات والقانون.

وجاء في البلاغ أن العبارات التي ذكرت في الفيديو على لسان رئيس الزمالك ، من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله نصا: "البلد دي مفيهاش راجل. علي الطلاق البلد دي مفيهاش راجل".

وأكد البلاغ "حيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مساءلته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".

وجاء أيضا في البلاغ أن "التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير".

وأكد محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد من المقبول القول إن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.