أول خطوة رسمية من الزمالك في أزمة نادي القرن الأفريقي

ذكرت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نادي الزمالك المصري على أعتاب إتخاذ أول خطوة رسمية من جانبه في أزمة نادي القرن الأفريقي.

وبحسب موقع "الكابتن" الرياضي المصري، عقدت لجنة نادي القرن بنادي الزمالك، جلسة أمس الاثنين، لوضع الرتوش الأخيرة على المذكرة الخاصة بالزمالك لتقديمها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وضمت الجلسة كلا من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك ، وأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب محمد بيومي محامي الزمالك في القضية.

وتقدم بيومي بمذكرته إلى أحمد جلال وأحمد مرتضى واطلع الثنائي عليها وناقشا محامي الزمالك فيها وتمت الموافقة على كل التفاصيل بداخلها ولم يتم إجراء أي تعديل عليها.

ومن المنتظر تقديم المذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم غدًا الأربعاء أو بعد غد الخميس على أقصى تقدير، تمهيدًا لتقديمها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتعتبر تلك الخطوة هي الخطوة الرسمية الأولى من جانب مسئولي نادي الزمالك في أزمة نادي القرن الأفريقي.

وكانت الفترة الأخيرة الماضية قد شهدت جدلا واسعا بشأن محاولات نادي الزمالك فتح ملف نادي القرن الأفريقي والذي منحه الكاف للنادي الأهلي عام 2001، بطريق النقاط، فيما يرى مسئولو الأبيض أنهم الأحق باللقب قياسا على عدد البطولات القارية والبالغ عددها 9 بطولات للأبيض نظير 7 للأحمر.