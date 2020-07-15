وزير التموين المصري يعلق على أزمة "نادي القرن"

قال علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مصر، إنه لا يوجد خلاف بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية، أمس: "لا يوجد خلاف بين الأهلي أو الزمالك كما لا يوجد أساس لفكرة أن الوزارة أعطت العلامة التجارية للأهلي ولم تعطها للزمالك".

وأضاف: "فكرة العلامة التجارية موجودة منذ 80 عاماً ومصر ممُثلة في الاتحاد العالمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ويمكن لأي شخص التقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية ويُدرس الأمر ويتم ترك الدراسة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون الدولي وليس المحلي وبناءً على البحث والتدقيق تُمنح العلامة التجارية".

وتابع الوزير، تعليقا على الأزمة التي أثارها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعرضه ورقة قال إنها "مفاجأة" تفيد تقدمه للحصول على علامة تجارية بأن "نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي لكرة القدم": "الأهلي أحضر من الاتحاد الأفريقي بناءً على نتائج مُعينة أنه نادي القرن في هذا الأمر وإن لم أكن مُخطئاً كان ذلك في عام 2007 ثم قدم ذلك وتم البحث وتأكدنا من مصادر هذه المستندات ثم تم تسجيل هذا الشعار".

وأضاف: "نادي الزمالك وكل التقدير له تقدم رئيسه بطلب أن يُسجل هذا الأمر وجاري البحث وإذا كان هناك مستندات تُثبت صحة ذلك فسيتم، وإن لم تكن هناك مستندات لن نعتمد لأن كل ما يُسجل هنا يُسجل في الخارج".

وأوضح أن "امتلاك ورقة من جهاز التجارة الداخلية والعلامات والنماذج الصناعية تُفيد بتسليم التسجيل هذا أمر إداري بحت وعندما يتم البحث والتدقيق سيقولون ينفع أم لا بعد ستة أشهر وهي المدة التي يحددها القانون للبت في الطلب".

وأكد أن "الجهة تتقدم بمستنداتها ويتم دراستها لمدة 6 أشهر وبناء على البحث والتدقيق نتخذ القرار".

وأعلن، يوم الجمعة الماضي، تسجيل شعار ناديه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، في وزارة التموين، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط الكروي المصري، وطالب منصور في فيديو بثه عبر صفحته على يوتيوب، نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بإزالة جميع اللافتات التي تشير إلى أن الأهلي هو نادي القرن.