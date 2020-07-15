حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز أو الزمالك... إعلامي يفجر مفاجأة

كشف الإعلامي الرياضي المصري الشهير، أحمد شوبير، حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى ناديي بيراميدز أو الزمالك.

فجّر الإعلامي الرياضي المصري الشهير مفاجأة بشأن ضم الأهلي رسميا للاعب رمضان صبحي.

وقال شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية: "إن الأهلي نجح في إنهاء صفقة تعاقده رسميا مع قائد المنتخب الأوليمبي السابق، رمضان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن الأهلي وقع عقدا مدته 5 سنوات مع اللاعب بعد نجاح مفاوضات شرائه من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

أما عن انتقاله إلى بيراميدز أو الزمالك، فقال شوبير: "نادي بيراميدز لم يقدم أي عرض لضم رمضان صبحي من الأساس، كما أن الزمالك لم يفاوضه، مشيرا إلى أن كلا الفريقين خارج حسابات وتفكير لاعب هيدرسفيلد المُعار إلى الأهلي".

وقال حارس الأهلي الاسبق إن رمضان صبحي تلقى عروضا من أندية أوروبية للانتقال إليها، وهي قد تكون العائق الوحيد لتوقيعه مع الأهلي، ولكن، وفق قوله، العروض لا تزال ضعيفة، من أندية صغيرة في إيطاليا وألمانيا.

وتابع شوبير، بقوله: "العروض الجدية من أندية تركية، لكن رمضان صبحي لا يفضل اللعب هناك، وهو ما يقربه من الاستمرار مع الأهلي، الذي مازال يحاول الوصول إلى رقم مناسب لضمه بشكل نهائي".

وأكد شوبير أن مصير رمضان صبحي سيتحدد بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوما، موضحا أن نادي هيدرسفيلد انخفضت طلباته المالية إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، بينما عرض الأهلي قد يصل إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى عقد في تاريخ القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي ضم رمضان صبحي في يناير/كانون الثاني 2019، على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد لمدة 6 شهور مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، ثم تم تجديد الإعارة فى صيف العام الماضي 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترليني.