"الغيرة" قد تكون الدافع خلف قتل شقيق نجم توتنهام

قام شخص بتسليم نفسه إلى الشرطة في مدينة تولوز الفرنسية معترفا بقتل كريستوفر أورييه، شقيق سيرج مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار.

وبحسب ما نشره موقع "راديو مونت كارلو"، اعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه بالرصاص فجر الاثنين 13 يوليو/ تموز الجاري في منطقة صناعية على أطراف المدينة.

وعثر على شقيق أورييه مصابا بطلق ناري في بطنه ونقل إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، التي فارق بداخلها الحياة.

وقتل كريستوفر خلال خروجه من ملهى ليلي، ليفيد شهود عيان بأن "خلافا عاطفيا" قد يكون سبب هذا الاعتداء المميت.

وزعمت تقارير أن الغيرة قد تكون وراء دافع القتل، حيث أن صديقة القاتل أقامت في السابق علاقة حميمية مع كريستوفر أورييه، وهو ما لم يتحمله القاتل.

يذكر أن الشقيقين أورييه استهلا مسيرتهما الكروية مع نادي لنس الفرنسي، وتألق سيرج وبات لاعبا محترفا فيما فشل كريستوفر وانحصرت تجربته الكروية مع نادي تولوز روديو للهواة.