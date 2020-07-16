رسميا... الكشف عن الدولة المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميا، اسم الدولة التي ستستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع لمنطقة غرب القارة.

وكشف الاتحاد الآسيوي، اليوم الخميس، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن قطر ستستضيف ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له، اختيار الاتحاد القطري للعبة، لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، اعتبارا من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر/أيلول وحتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد في وقت سابق التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

يشار إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا كان 13 يوليو/ تموز الجاري.

ويلتقي الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي مرتين متتاليتين يومي 14 و17 سبتمبر، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويواجه الهلال السعودي، شهر خودرو، في الجولة الخامسة يوم 20 سبتمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 23 سبتمبر.

ويلعب النصر السعودي مباراتين أمام سباهان الإيراني يومي 15 و18 سبتمبر، والسد القطري يوم 21، ثم العين الإماراتي بالجولة السادسة يوم 26 من نفس الشهر.

ويواجه الأهلي السعودي الشرطة العراقي بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و17 بالترتيب، والوحدة الإماراتي بالجولة الخامسة يوم 20 وأخيرا الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر بالجولة السادسة.

ويلعب التعاون السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم الشارقة الإماراتي يوم 21 والدحيل القطري بالجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.