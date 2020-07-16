كيف ستستفيد سوريا من مساعدات "فيفا"... وماذا عن المشاركة بالبطولة العربية في قطر؟... فيديو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تخصيص مساعدات مالية للاتحادات الوطنية لمواجهة تبعات أزمة فيروس "كورونا"، وبينما تعمل الاتحادات على الاستفادة من هذه المساعدات هل سيكون بمقدور الاتحاد السوري تحقيق ذلك؟

في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" قال رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا العميد، حاتم الغايب، إن "الاتحاد سيستفيد من هذه المساعدات ولكنها ذهبت للأموال المجمدة، وأصحبت ضمن رصيدنا لدى فيفا".

وأوضح الغايب أن "هناك محاولات بالتعاون مع رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، للاستفادة من هذه الأموال عبر شراء مقتنيات تخدم الكرة السورية مثل ساعات إلكتروينة وتجهيزات للحكام وسيارات للملاعب لأن الاتحاد لا يستطيع تحريك هذه الأموال".

ولكن هل تأثرت مساعدات "فيفا" بقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، يجيب الغايب أن "التحويل المالي متعذر والصعوبات تأتي وراء بعضها، من جائحة كورونا إلى قانون قيصر، ونعمل على تجاوز الأمر بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام، وعند أول اجتماع مع رئيس الاتحاد الآسيوي سنناقش معه الكثير من القضايا حول ذلك".

المنتخب السوري لكرة القدم

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم السوري العمل على وصول "نسور قاسيون" إلى نهائيات كأس العالم، وبالنسبة لمدرب المنتخب التونسي نبيل معلول قال الغايب إنه: "مدرب معروف ويتمتع بخبرة كبيرة كمدرب ولاعب، وقريباً جداً سيكون في البلاد لمتابعة ما تبقى من مباريات في الدوري والكأس... وبحسب الخطط والاستراتيجية التي وضعها معلول سَيُنظم معسكر داخلي لمدة شهر في كل المحافظات السورية ونحن متفائلون".

© Sputnik . Mohammad Damour مساعدات "الفيفا" في سوريا

وأضاف الغايب أن "الاتحاد يعمل على تحسين كافة الملاعب السورية... وحالياً أُنجر 4 أو 5 ملاعب بشكلها الحالي، ولكن بتحسينات أفضل من حيث العشب والمرافق وهناك خطة لاستكمال كل الملاعب".

البطولة العربية في قطر

وبخصوص البطولة العربية التي ستقام في قطر مع نهاية عام 2021، أكد الغايب أن الاتحاد تلقى دعوة للمشاركة فيها، وحُولت إلى لجنة المنتخبات "وإذا كان وقت البطولة مناسباً للمدرب لا مانع من المشاركة".

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة، قد أعلنا عن تنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل.

وأكد حاتم الغايب العمل على التعاون مع روسيا والاستفادة من إمكانياتها وخبراتها الرياضية، مشيراً إلى أن "رئيس اللجنة الأولمبية فراس معلا بحث مع رئيس اللجنة الأولمبية في تاترستان، نائب رئيس الاتحادات الرياضية الروسية، مارات بارييف، التعاون بين اللجنتين في مختلف المجالات".

وكان معلا قد عقد في الفترة الماضية لقاءً عبر شبكة الإنترنت مع بارييف، واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية تعاون شاملة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الحظر الخاص بفيروس كورونا.

وكشف الغايب عن "طلب المدرب نبيل معلول من الاتحاد عند توقيع العقد معه، إقامة معسكر للمنتخب السوري في روسيا استعداداً للاستحقاقات المقبلة".

إجراءات الاتحاد السوري بخصوص فيروس كورونا

وعن كيفية سير الإجراءات التي اتخذها الاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، قال الغايب: إن "الإجراءات لا تطبق بشكل كامل بسبب الظروف، ولكن الأمور تسير بشكل سليم دون أي مشاكل رغم انتشار الفيروس بكثرة في سوريا".

وأكد الغايب عدم وجود أي قرار بعودة الجماهير إلى الملاعب حالياً، مبيناً أن هناك فكرة بدخول نسبة من الجماهير في حال حصول تتويج أو مباراة نهائية.

© Sputnik . Mohammad Damour مساعدات "الفيفا" في سوريا

وحول انتشار صورة لجماهير الاتحاد الحلبي وهي تشجع فريقها من سطح بناية مجاورة خلال مباريات الدوري، قال رئيس اتحاد كرة القدم في سوريا العميد حاتم الغايب: "عند قدوم نبيل معلول للبلاد تفاجأ بالجمهور وقال إنه أول مرة يشاهد هذا الشغف والحب لكرة القدم بسوريا"، مشيراً إلى وجود طلبات لشراء حقوق نقل الدوري السوري بسبب شغف الجمهور، وفي الوقت المناسب سوف يُعلن عن كل شيء.

وكان الاتحاد السوري تعاقد مع التونسي نبيل معلول في شهر آذار/ مارس الماضي لتدريب المنتخب الأول، وتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم لأول مرة، وغادر التونسي سوريا ولم يتمكن من العودة بسبب الإجراءات التي فرضها فيروس كورونا من إيقاف لحركة السفر بين الدول.