إيطاليا تعلن عن موعد عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن موعد عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، إنه لا يمكن عودة مشجعي كرة القدم إلى الملاعب في إيطاليا قبل سبتمبر.

وانطلقت مباريات الدوري الإيطالي بعد إغلاق فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" لمدة 3 أشهر خلف أبواب مغلقة في 20 يونيو/ حزيران وستنتهي في 2 أغسطس/ آب.

وقال سبادافورا خلال فترة استجواب في البرلمان الإيطالي "من أجل إعادة فتح الملاعب، نعتقد أنه يجب علينا الالتزام بخط الحذر الذي تم اتباعه حتى الآن".

وتابع الوزير الإيطالي قائلا "نحن نعمل بجد مع الاتحاد والدوري حتى تكون هناك طريقة في سبتمبر مع بداية البطولة الجديدة لإعادة فتح المرافق والسماح لعشرات الآلاف من المشجعين بالمشاركة."

تم تعليق الدوري الإيطالي في 9 مارس/ آذار، بسبب جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في البلاد.

وكان رؤساء أندية كرة القدم الإيطاليون يعملون على خطط لإعادة تقديم المؤيدين جزئيًا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال سبادافورا "صحيح أن هناك الكثير من المساحة في الملاعب، لكن الأمر يعتبر مخاطرة كبيرة لإدارة تدفق وتدفق عدد كبير من الأشخاص مع الضوابط اللازمة عند المدخل".

وأضاف وزير الرياضة الإيطالي: "مع مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء الموسم، سيكون من الصعب تنظيم كل شيء".

واستمر بقوله "وظيفتي هي التأكد من استيفاء الشروط، حتى يتسنى الوصول إلى الملاعب عندما تستأنف البطولة المقبلة في سبتمبر".