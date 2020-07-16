تقارير: تأجيل موعد اختيار البلد المستضيف لدوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الخميس، لاختيار البلد المستضيف للمباريات المتبقية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ذكر موقع "LeSiteinfo" المغربي، أنه تقرر تأجيل حسم ملف البلد المحتضن للمباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان منتظرا أن يعقد اجتماعا اليوم الخميس لاختيار البلد الذي سيعوض الكاميرون.

وأضاف الموقع أن "لجنة الأندية هي من ستناقش ملف اختيار المستضيف لنصف نهائي ونهائي أبطال إفريقيا، وذلك في اجتماع يوم الاثنين المقبل".

ولدى "كاف" الآن 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال إفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.

يأتى على رأس هذه العروض، عرض مصر، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف من أجل استضافة المباريات المتبقية بعد اعتذار الكاميرون، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب وتونس.

وتأهل الأهلي والزمالك من مصر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد البيضاوي والرجاء من المغرب.

ومن المقرر إقامة مباريات نصف النهائي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من مباراة واحدة في مكان محايد.