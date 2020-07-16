رسميا... ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني بعد الفوز على فياريال 2-1... فيديو

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه فياريال (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة الـ 37 (قبل الأخيرة) من البطولة.

وسجل أهداف ريال مدريد، نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (29، و77)، فيما سجل هدف فياريال، فيسنتي إيبورا في الدقيقة (83).

ريال مدريد 2 × 1 فياريال | أهداف المباراة - ALL GOALS 🎥 - رسمياَ : ريال مدريد بطل الليغا 😍😍



#RealMadridVillarreal

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal pic.twitter.com/sppJwkVXyn — GOAL24 (@GOALLLL16) July 16, 2020

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 86 نقطة، ليحسم اللقب رسميا بعيدا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ليغانيس، حيث أصبح الفارق بينه وبين منافسه برشلونة 7 نقاط، عقب الخسارة أمام أوساسونا (1-2).