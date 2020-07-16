أهداف مباراة برشلونة وأوساسونا 1-2 في الدوري الإسباني... فيديو

سقط برشلونة أمام ضيفه أوساسونا (2-1)، اليوم الخميس، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وتقدم أوساسونا بهدف خوسيه آرناييز، في الدقيقة 16، وتعادل ليونيل ميسي للبارسا، في الدقيقة 62، ثم خطف روبرتو توريس هدف الفوز في الدقيقة 94، رغم أن فريقه كان يلعب حينها بعشرة لاعبين.

برشلونة 1 × 2 اوساسونا | أهداف اللقاء



⁦#BarçaOsasuna⁩⁧⁦⁩⁦⁩⁦⁩

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : ⁦@Faster__Goal pic.twitter.com/NCrnLrt44w — @GOALLL16 (@goalll16) July 16, 2020

وتجمد رصيد برشلونة عند 79 نقطة، في المركز الثاني، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الحادي عشر.

لتتضاعف أحزان النادي الكتالوني، بعدما توج غريمه ريال مدريد باللقب، إثر فوزه على فياريال بنتيجة 2-1.