عصام الحضري يعلن اعتزاله رسميا

وصرح الحضري، البالغ 47 عاما، قائلا إن الكرة هي زوجته الثانية وقد طلقها، مؤكدا "مش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل بها أخطاء والقنوات ورؤساء الأندية يهاجمون بعضهم، وربنا يكون في عون اللاعبين"، حسبما ذكرت صحيفة المستقبل.

وتابع: "ليس هناك ما أضيفه لتاريخي الكروي، فلا يوجد حارس مرمى في مصر أفضل مني، ولم أجلس على مقاعد البدلاء سوى عام 1998 للحارس نادر السيد".

وقال الحضري إن عددا من اللاعبين تدربوا معه خلال الفترة الأخيرة مثل عبدالله بكري، فيما رفض عروض حراس المرمى للتدريب معه، مطالبا إياهم بالحصول على إذن من مدربيهم.

وأضاف: "في حالة تقديم عرض لي لتدريب الزمالك، سأرحب لأننا في عصر الاحتراف، وإذا عرض علي تدريب حراس مرمى الزمالك والأهلي سأختار الأهلي حتى لو بعرض أقل ماديا، مع احترامي للزمالك وجماهيره".

وكان الحضري قد وجه رسالة إلى النادي الأهلي في ذكرى تأسيسه، وكتب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "113 سنة من الإنجازات.. أعظم نادي في الكون".

ويذكر أن الحضري لعب للنادي الأهلي في الفترة بين 1996 إلى 2008 بعد انضمامه من فريق دمياط.

وحقق الحضري عدة بطولات للأهلي على رأسها حصد دوري أبطال أفريقيا أعوام 2001 و2005 و2006 والسوبر الأفريقي 3 مرات.

كما ساهم في تحقيق الفريق الأحمر المركز الثالث ببطولة العالم للأندية 2006، وفاز بلقب الدوري المصري 8 مرات وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصري 4 مرات.