مصر... أسماء متوقع ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة المصري الجديدة

نقلت صحيفة "الوطن" عن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، كشفه عن قائمة الأسماء المتوقعة.

من المقرر أن تنتهي مدة عمل اللجنة الخماسية التي تدير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وقال مجاهد: "أعلنت أنا (أحمد مجاهد) وسيف زاهر عدم نيتنا الترشح، حتى لو تم إلغاء بند الدورتين من لوائح الترشح للانتخابات".

وأوضح أن قائمة المرشحين حتى الآن جاءت على النحو التالي:

- هاني أبو ريدة

- أحمد شوبير

- جمال علام

- صفي الدين بسيوني

- مجدي عبد الغني

- كرم كردي

- حسن فريد

- عامر حسين

- عصام عبد الفتاح

- مجدي المتناوي

- خالد لطيف

- محمود الشامي

- حمادة المصري

- محمد أبو الوفا

- جمال الغندور

- رضا البلتاجي

- عمرو السعيد

- أشرف محرم

- معتز البطاوي

- محمد كشك

- هرماس رضوان

- محمد شيحة

- سمير عثمان

- محمد فاروق

- فتحي عوض الله

- محمد الغزاوي

- صلاح بدر

- محمد سيف

- خالد فتوح

- خضر إبراهيم

- محمد خالد غرابة

- إيهاب الكومي

- عاصم عبد العزيز مرشد

- نور رسلان

- مصطفى أبو قمر

- محمد باهي

- أحمد إبراهيم مجاهد

- إسلام مسعد

- محمد رفعت.