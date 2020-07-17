غاريث بيل يستفز جمهور ريال مدريد مجددا خلال الاحتفال ببطولة الدوري... فيديو

عاد الويلزي غاريث بيل لاستفزاز جماهير ريال مدريد مجددا بعد أن ظهر بوجه خال الملامح بعيدا عن كأس بطولة الدوري الذي تجمع حوله جميع اللاعبين.

فقد أظهر مقطع فيديو منشور عبر صفحة ريال مدريد الشخصية على موقع "تويتر" كل أفراد ريال مدريد وهم متجمعين حول اللقب، فيما يتحرك غاريث بيل في الخلف إلى الجانب الأيسر من كأس بطولة "الليغا".

وظهرت الحالة المزاجية السيئة التي بدا عليها غاريث بيل مرة أخرى حينما كان لاعبو ريال مدريد يرفعون زين الدين زيدان بعدما قادهم إلى تحقيق أول لقب في الدوري الإسباني في 3 سنوات، إلى أعلى في إطار احتفالاتهم، لكن الويلزي كان يقف بعيدا قليلا عن زملائه بعدما قرر عدم مشاركتهم تلك اللحظة.

وهذه ليست المرة الوحيدة التي يظهر فيها جاريث بيل بهذا السلوك الذي لا يبدو فيه مكترثا بالنادي، فقد سبق وأن تعرض لانتقادات شرسة في الصحافة الإسبانية بعدما تظاهر بالنوم واضعا الكمامة الواقية على عينيه على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه أمام ألافيش قبل أيام.

وفي مرات أخرى أيضا ظهر الويلزي مشغولًا بهاتفه تارة، وهو ما تسبب في سخرية عالمية من الويلزي، ثم أخيرًا حركة النظارة التي قام بها في مباراة غرناطة.