مفاجأة.. ريال مدريد مطالب بدفع 35 مليون يورو بعد الفوز بالدوري

أصبح ريال مدريد، ملزما بدفع مبلغ مالي كبير إلى تشيلسي، في أعقاب فوزه بلقب الدوري الإسباني، للمرة 34 في تاريخه.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي وضع بنودا خاصة في عقد انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وبناء عليها سيحصل على 35 مليون يورو.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، مقابل 100 مليون يورو، فضلا عن بعض الالتزامات التي يدفعها ريال مدريد في حال ساهم النجم البلجيكي بتحقيق الألقاب.

ومن المقرر أن يدفع ريال مدريد لتشيلسي نحو 35 مليون يورو، منها 20 مليون يورو بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني، و15 مليونا لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما سيحصل تشيلسي على أموال إضافية في حال توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم 7 أغسطس/آب المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الريال خسر لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

يذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، قد نقلت في وقت سابق عن مصادرها لها، إن "لاعبي الفريق لن يحصلوا على أي مكافآت مالية هذا العام، حتى لو فازوا بالدوي الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

وحقق الريال لقب الدوري، بعد فوزه على فياريال (2-1)، يوم الخميس، في حين خسر برشلونة من أوساسونا بنتيجة (2-1)، ليصل الفارق إلى 7 نقاط قبل الجولة الختامية للمسابقة.