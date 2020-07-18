الكشف عن خطط نورمحمدوف بعد وفاة والده

أعلن علي عبد العزيز، مدير أعمال المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، عن خطط نورمحمدوف الستقبلية إثر وفاة والده عبدالمناف نورمحمدوف.

وأكد عبد العزيز، أن نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا سيواجه الأمريكي جاستن غاتجي في حلبة النزال عام 2020، على الرغم من المأساة التي حدثت لعائلته. وقال، "إن قلب حبيب مكسور، لكن في النهاية، كان والده يأمل أنه سيواصل المنافسة من أجل الإرث في الرياضة".

وأعرب رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة بطولة القتال النهائي، دانا وايت، عن تعازيه لنورمحمدوف، ولم يتحدث متعمدا عن موضوع المنافسات المستقبلية لمنح المقاتل الوقت الكافي لتخطي فقدانه لوالده.

كما من المتوقع أن يواجه نورمحمدوف المقاتل غاتجي في خريف 2020.

هذا واحتل مقاتل "إم إم إي" الروسي حبيب نورمحمدوف المركز الثامن في التصنيف المحدث لأفضل ممثلي هذه الرياضة في التاريخ. وقد حقق 28 انتصارا ودافع عن حزامه مرتين.