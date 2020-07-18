حكم جديد من "فيفا" لصالح النادي الأهلي المصري

وبحسب موقع "الوطن" المصري، إلزام "فيفا" النادي التونسي واللاعب بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019، حتى تاريخ السداد.

وجاء في حكم الاتحاد الدولي، إبلاغ النادي التونسي واللاعب، بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولي، ولن يجري رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي، الاتحاد الدولي، بتسلمه كل مستحقاته.

كما شمل القرار أنه في حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادي التونسي ولاعبه في غضون 45 يوما، بدءًا من إخطار النادي الأهلي برقم الحساب البنكي سيطبق ما يلي:

– حظر النجم الساحلي من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى سداد المبلغ المستحق.

– حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق.

– في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ"فيفا".

وقام الأهلي بإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم، بالقرار، لإخطار نظيره التونسي لمتابعة تنفيذه.

يذكر أن النادي الأهلي هو أول ناد على مستوى القارة الأفريقية يوظف لائحة تراخيص الأندية، التي تنص على عدم مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية المختلفة إذا كان عليها مديونيات للغير سواء لاعبين أو أندية أو أي جهات أخرى.