جماهير الاتحاد السعودي تنتظر ظهور نجمها بعد غياب 434 يوما

تنتظر جماهير نادي الاتحاد السعودي، الظهور الأول لنجم الفريق فهد المولد بعد غياب استمر 434 يوما، إثر إيقافه عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة عام لتورطه في قضية منشطات.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، من المتوقع أن يظهر المولد مساء اليوم الأحد لأول مرة منذ الإيقاف، في المباراة الودية التي يخوضها فريقه أمام القادسية.

وتستعد فرق الدوري السعودي لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، عقب توقف دام شهورا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

فهد المولد يعود للعب مع نادي #الاتحاد بعد غياب طال لأكثر من ٤٠٠ يوم



عودا حميدا 💛💛 pic.twitter.com/Ez9omWSTRE — ITTINEWS (@ittinews92) July 19, 2020

وغاب فهد المولد عن المباراة الودية الأولى التي خاضها الاتحاد ضمن معسكره الإعدادي الحالي، والتي واجه فيها فريق نجران.

وكان اللاعب قد فاجأ الجميع بتركه معسكر فريقه بحجة عدم تسلمه مستحقاته المالية، إلا أنه عاد مجددا بعد تلقيه وعودا بحل الأزمة.