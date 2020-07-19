أهداف مباراة تشيلسي ويونايتد 3-1 في كأس إنجلترا.. فيديو

تأهل تشيلسي لنهائي كأس إنجلترا اليوم الأحد بالفوز على مانشستر يونايتد في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الفريق اللندني أوليفر جيرو وماسون ماونت وهاري ماجواير مدافع المنافس بالخطأ في الدقائق 45 46 و74، بينما سجل برونو فيرنانديز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ضرب تشيلسي موعدا مع أرسنال في النهائي يوم الأول من أغسطس/أب المقبل.