مدرب الزمالك: من الصعب منافسة الأهلي على الدوري

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، أن منافسة الأهلي على لقب الدوري هذا الموسم باتت صعبة نظرا لفارق النقاط الكبير بين الفريقين.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، أشار كارتيرون إلى أنه سيبذل قصارى جهده عقب استئناف المسابقة من أجل الوصول للمركز الثاني وضمان المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وأضاف كارتيرون أن الزمالك قادر على تحقيق لقب دوري الأبطال، مشيدا بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بجعل مواجهات نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعن إسناد مهمة اتخاذ قرار لعب الدوري من عدمه له من قبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قال كارتيرون "هذا أمر يحملني مسئولية كبيرة ويجعلني متحمس بشكل أكبر والقرار نتخذه بشكل جماعي مع المشرف العام علي الكرة أمير مرتضى".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سموحة في أول مباراة ودية استعدادا لاستئناف النشاط، بخمسة أهداف مقابل هدف.