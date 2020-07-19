كواليس اللقاء "السري" بين ميسي ومدرب الفريق قبل خماسية ألافيس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي اجتمع مع مدرب الفريق كيكي سيتين، من أجل تصحيح مسار البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

كان برشلونة خسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد بعد الخسارة أمام أوساسونا (2-1) في الجولة 37 من الليغا، يوم الخميس الماضي.

وجمع لقاء بين ليونيل ميسي ومدرب برشلونة كيكي سيتين، من أجل وضع النقاط على الحروف الفترة المقبلة، حيث أكدا سويا ضرورة وضع الخلافات جانبا والقتال على دوري الأبطال المستعصي على الفريق منذ 5 سنوات، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويبدو أن الاجتماع الذي استمر لما يقارب الساعة أتى ثماره حيث فاز برشلونة اليوم على ألافيس بـ 5 أهداف نظيفة، في نهاية الليغا، وأحرز ميسي منهم هدفين وصنع آخر.