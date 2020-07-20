بعد غياب 16 سنة... مدينة ليدز البريطانية تكرم بيلسا بإطلاق اسمه على أحد الشوارع

بعد غياب لـ16 عاما، عاد ليدز يونايتد للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توج بلقب دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، مستفيدا من خسارة برنتفورد مطارده الوحيد بهدف نظيف أمام ستوك سيتي.

فرحة المدينة بعودة فريقها إلى بطولة الدوري الممتاز، دفعتهم لاتخاذ قرار بتكريم مدرب الفريق، الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي قاد الفريق للصعود.

حيث كافأت مدينة ليدز، مدرب فريقها الأرجنتيني بيلسا، بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة.

من جهته وصف أحد مسؤولي المدينة، ديفيد ماديسون، عودة ليدز للدوري الممتاز، باللحظة التاريخية والرائعة وهو ما دفع مسؤولي المدينة الى إطلاق اسم بيلسا على أحد شوارع المدينة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن الشارع يقع في منطقة "ترينيتي" وسط مدينة ليدز.

يذكر بأن بيلسا تولى تدريب الفريق في 2018، إلى أنه فشل في موسمه الأول في الصعود بالفريق، بعد خسارته في المحلق المؤدي إلى الدوري الممتاز، معوضا إخفاقه في الموسم الثاني.

وخلال الدوري الحالي فاز ليدز يونايتد في 26 مباراة، مقابل 9 تعادلات ومثلها من الهزائم، ليضمن التتويج باللقب والصعود قبل جولتين من النهاية.