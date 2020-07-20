"سامسونغ" تضيف ميزات جديدة لتطبيقها للياقة البدنية

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية، وفق ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أنها قررت دعم التطبيق بعد النجاح الكبير الذي حققه التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وستقدم "سامسونغ" ميزات متعلقة بتخفيف الوزن وتتبع السعرات الحرارية.

كما ستتبع الميزات الجديدة لتطبيق "هيلث" نسب الكافيين التي تتناولها يوميا، علاوة على توجيه تنبيهات للمستخدم حال إخلاله بأي من تلك البنود الرئيسية لصحته.

وسيتوافق التطبيق للعمل على أجهزة "غلاكسي فت" و"غلاكسي ووتش"، وكذلك على كل هواتف "سامسونغ"، ما سيوفر على المستخدم إمكانية الاستعانة بأي تطبيقات خارجية قد تساهم في تشتيت انتباه الشخص.