إعلان مكان وموعد اللقاء الناري القادم لنور محمدوف بعد أخبارعدم اعتزاله

أعلنت دانا وايت، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية، أن أبو ظبي ستستضيف البطولة القادمة التي يترأس قائمتها البطل الروسي حبيب نور محمدوف.

وأثار نور محمدوف الجدل بسبب أخبار انتشرت حول اعتزاله اللعبة بعد وفاة والده وبسبب كورونا.

وخرج علي عبد العزيز، مدير أعمال الروسي حبيب نور محمدوف بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، لحسم الجدل حول أنباء اعتزال موكله بعد وفاة مدربه ووالده، عبد المناب، من جراء إصابته بكورونا.

ونشر موقع "TMZ sport" فيديو يظهر فيه عبد العزيز بعد أن نفى سابقا عبر حسابه على موقع "تويتر" أنباء اعتزال حبيب، قال فيه: "حبيب لن يعتزل، لديه أهداف معينة، لديه شيء يمكن تحقيقه".

https://t.co/4JVNdPEZzI UFC's Khabib Nurmagomedov will Fight Justin Gaethje in 2020, Manager Says — TMZ Sports (@TMZ_Sports) July 18, 2020

وتابع: "أنا متأكد من أن دانا (رئيس اتحاد "UFC") ستبلغكم في الوقت المناسب عندما سيقاتل، أمامنا نجاح كبير.. حبيب مقابل جاستن غاتجي، أفضل اثنين من الأوزان الخفيفة في العالم حتى الآن".

وعن موعد عودة حبيب إلى حلبات النزال، أوضح وكيل أعمال المصارع الروسي: "هل سيعود نورمحمدوف في سبتمبر؟ هذه وظيفة دانا وايت، لا أريد التحدث نيابة عنها، لكنك سترى حبيب قبل نهاية العام... بالتأكيد حبيب وجاستن سيقاتلان قبل نهاية العام".

دانا وايت وفي مقابلة مع صحيفة "The National" أكدت أن أبو ظبي ستشهد لقاءا ناريا بين نور محمدوف وغاتسي في الوزن الخفيف.

وحول أخبار اعتزاله قالت وايت: "لا أهتم لهذه الأخبار، كونور ماكغريغور أعلن اعتزاله ثلاث مرات في أربع سنوات".