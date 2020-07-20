زيدان يتحدث عن حظوظ ريال مدريد أمام السيتي في دوري أبطال أوروبا

تحدث مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حظوظ النادي الملكي في التغلب على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أبرز الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في الوقت الراهن.

وردا على سؤال حول حظوظ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، قال زيدان: "أؤمن بريال مدريد، سنقاتل حتى الثانية الأخيرة للذهاب إلى ربع النهائي، لا علينا التفكير الآن بدوري أبطال أوروبا، إذ حان وقت الراحة والتفكير بجمع قوتنا".

واضاف زيدان في مؤتمر صحفي: "نريد فصل أنفسنا عن التفكير بشأن لقاء السيتي، سيكون أمامنا متسع من الوقت للتفكير بتلك المباراة"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

يذكر أن لقاء الذهاب بين ريال مدريد والسيتي انتهى بنتيجة 2-1 للنادي الإنجليزي، وتوقفت البطولة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن استئناف اللقاء في السابع من أغسطس/آب المقبل على ملعب الاتحاد.