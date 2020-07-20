مدرب إنتر ينهال بالشتائم على الحكم والاتحاد الإيطالي في لقاء روما

شن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، هجوما قويا على الاتحاد الإيطالي والحكم ماركو دي بيلو، بعد تعادل فريقه أمام روما، مساء الأحد.

وشهد اللقاء عدة حالات تحكيمية، منها عدم إلغاء هدف روما رغم إظهار الإعادات وجود شبهة مخالفة على لاوتارو مارتينيز في بناء اللعبة، مما أغضب كونتي وجعله يسب الحكم.

هذا والتقطت الكاميرات ما توجه به كونتي للحكم، قائلا

"دي بيلو ماذا تفعل اليوم؟ نزهة في الملعب ربما؟ افتح عينيك وقم بعملك وحكم اللقاء، اسمك دي بيلو (تعني صاحب الجمال بالإيطالية)، لا، أنت لا تملك أيا من هذا".

وليقوم كونتي بمهاجمة اتحاد اللعبة، خلال مقابلة، قال فيها "أريد الجميع أن ينظر لرزنامة إنتر، عندما يتأزم الوضع ويجب التضحية بأحد دائماً ما يكون إنتر، في الماضي كان الوضع هكذا والآن كذلك، دائماً أنا من أتحدث، يجب أن يتحدث إنتر".

مضيفا "ذلك يعد جنونا ويسبب لنا مشاكل، دائما نلعب في الليل أمام فرق تحصل على يوم راحة أكثر مننا، هذه حقائق وسوء تنظيم، اليوم سنعود في الرابعة فجرا، أشعر وكأن إنتر ليس ممثلاً عندما يضعون تلك الرزنامة لأن ذلك جنوني".

هذا ورفع انتر رصيده الى 72 نقطة، على بعد خمس نقاط من المتصدر يوفنتوس الذي يلعب الليلة أمام لاتسيو، بحسب ما نشر موقع "جول".