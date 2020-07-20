إعلام: كاف يتراجع ويقرر إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا "ذهابا وإيابا"

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين، عودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

ونقل موقع "يالا كورة" المصري، عن مصدر مسؤول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قوله إنه "تم الاستقرار على عودة نظام الذهاب والإياب من جديد لنصف نهائي البطولة".

كما أعلن مصدر آخر، أنه تم اقتراح يوم 25 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، و2 أكتوبر/ تترين الأول للإياب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء في نصف نهائي البطولة، على أن يكون الذهاب للأهلي والزمالك في المغرب، والإياب في مصر.

وسبق وأن تقدمت مصر والمغرب بطلب لاستضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا بعد قرار "كاف" بتعديل النظام بشكل استثنائي لنصف النهائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن "كاف" في وقت سابق أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة في البلد المستضيف للنهائي، لكن اعتذار الكاميرون بدل الحسابات.