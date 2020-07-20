مدرب يصف لاعبيه بالأغبياء... فيديو

وصف دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي فريقه "بالساذج وقليل الخبرة والغبي" بعدما دمر نفسه وخسر 2 – صفر أمام بيرنلي، ليتعرض للهزيمة التاسعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدا أن فريق المدرب فاركه يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراة على أرضه بالدوري الممتاز يوم السبت قبل الهبوط، لكن لاعبه إيميليانو بنديا تعرض للطرد في الدقيقة 35 بسبب الاعتداء بمرفقه على منافس، ثم تلقى يوسيب درميتش بطاقة حمراء أخرى بسبب خطأ عنيف، بحسب ما ذكر موقع "skysports" البريطانية.

"You can label it how you want. Naive, inexperienced, stupid. All those words are right."



Daniel Farke speaks to Sky Sports after Norwich's loss at home to Burnley, where they played 45 minutes with nine men.



Match report and highlights: https://t.co/rlFuBOeLwr pic.twitter.com/pRS2KT1u9i — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 18, 2020

​وقال الألماني فاركه: "لقد بدأنا تماماً كما كنا نريد بالتقدم إلى الأمام. كنا نريد السيطرة على المباراة. جاء رد فعل بيرنلي بطريقته المعتادة. هو فريق يملك الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أدرك أنه يعاني من مشكلات ويحتاج إلى إيقاف هذا الإيقاع".

وأضاف: "لقد سقطنا في الفخ وحصلنا على طردين. ساذج وقليل الخبرة وغبي كلها كلمات صحيحة لوصف ما حدث، هذا غير مقبول، ليس من الممكن الفوز بالنقاط بوجود ثمانية لاعبين (غير حارس المرمى)، سقط لاعبو فريقي في الفخ".

وسجل كريس وود الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف بن جودفري لاعب نوريتش الهدف الثاني للفريق الزائر بطريق الخطأ في مرماه ليكمل اليوم الحزين.