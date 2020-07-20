برشلونة ينوي حل مشكلة كوتينيو بصفقة تبادلية مع لاعب من أصول مغربية

يبدو أن برشلونة وجد أخيراً الحل للتخلص من لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي أصبح عبئاً على الفريق، ولم يعد مرغوباً في استمراره، بعدما أخفق في إحداث أي إضافة نوعية خلال فترة وجوده مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة يعتزم التخلص من كوتينيو في صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي هذا الصيف، تشمل اللاعب الفرنسي ذا الأصول المغربية ماتيو غيندوزي.

ومن المقرر أن يعود كوتينيو لصفوف برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي، بعدما فشل مع بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة إعارته إلى الفريق "البافاري" خلال الموسم الماضي، ليقرر الأخير عدم تفعيل خيار الشراء النهائي في عقد الإعارة.

وبحسب "ذا صن"، فإن برشلونة يخطط لجلب لاعب الوسط الشاب ماتيو غيندوزي (21 عاماً) من آرسنال، مقابل ترك كوتينيو (28 عاماً) ينضم لـ"المدفعجية" هذا الصيف، موضحة أن هذه الصفقة يمكن إتمامها دون أي عوائق، لا سيما أن آرسنال متحمس لبيع غيندوزي خلال "الميركاتو" الصيفي.

وتعتبر الصفقة التبادلية الحل الأفضل لكلا اللاعبين، إذ لا يحظى البرازيلي كوتينيو بقبول داخل النادي "الكتالوني"، وبات مستقبله مجهولاً، على غرار غيندوزي، الذي دخل في خلافات ومشادات مع المدرب ميكيل أرتيتيا في لقاء برايتون خلال يونيو/حزيران الماضي.