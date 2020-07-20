باستثناء بنزيما… أنسو فاتي يتفوق "تهديفيا" على جميع مهاجمي ريال مدريد

استطاع أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، أن يتفوق على جميع مهاجمي ريال مدريد باستثناء بنزيما، ليثبت موهبته الكبيرة في أول المواسم التي يشارك بها مع الفريق الأول.

ونجح فاتي، في وضع أسمه ضمن أبرز الأسماء الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية، بحسب موقع "سبورت 360"، الذي أشار إلى أنه أصبح الاسم الأبرز بالفعل بالنسبة لسنه الصغير.

تمكن أنسو فاتي، خلال مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد ديبورتيفو آلافيس، أمس الأحد، من تسجيل هدف بحلول الدقيقة 23 ليرسم بذلك خارطة الفوز الساحق بخماسية نظيفة.

ورغم قلة مشاركاته، تمكن النجم الإسباني الشاب من تسجيل 8 أهداف بقميص برشلونة في الموسم الحالي حيث خاض 32 مباراة معظمهما كان لاعبا بديلا، بمجموع دقائق بلغ 1355 دقيقة فقط، ما يعني أنه يسجل هدفا كل 168 دقيقة في المتوسط.

ولفت الموقع إلى أن أنسو فاتي، يعد المهاجم الرابع في صفوف برشلونة بعد ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنتوان جريزمان، إلا أنه أرقامه التهديفية تظهر تفوقه على جميع مهاجمي ريال مدريد الشباب والمخضرمين باستثناء كريم بنزيما.

ووفقا للإحصائيات فإن رودريجو هو أكثر مهاجم تسجيلا للأهداف في صفوف الريال بعد بنزيما وفاتي، حيث وقع على 7 أهداف في بطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا، وهو أقل بهدف بهدف واحد من أنسو فاتي، بينما يأتي فينيسيوس جونيور، خلف رودريجو برصيد 5 أهداف فقط رغم أن الكثيرين يصنفونه ضمن أفضل اللاعبين في الموسم الحالي، بينما لم يسجل جاريث بيل سوى 3 أهداف فقط، ونفس الأمر بالنسبة للوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

أما الوافد الجديد لوكا يوفيتش فقد سجل هدفين، بينما يأتي في المرتبة الأخيرة صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ النادي إدين هازارد الذي لم يوقع سوى على هدف وحيد، ويشاركه ماريانو دياز الذي شارك في دقائق معدودة.