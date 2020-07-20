الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن رمضان صبحي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنه قرر إجراء اتصالات هاتفية مع إدارة نادي هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل تمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.

ذكرت ذلك صحيفة "الجمهورية" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مجلس إدارة النادي اتخذ هذا القرار بعد إعلان مواعيد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن اللاعب سيغادر القاهرة إلي إنجلترا، لمناقشة عروض الاحتراف في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ 10 من أكتوبر المقبل، وفي حال تأهل الأهلي سيغيب اللاعب عن المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة قوية أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب في الـ25 من سبتمبر/ أيلول والعودة في الـ2 من أكتوبر.