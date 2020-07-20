مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

حددت لجنة المسابقات موعد مباريات الأهلي والزمالك بعد عودة الدوري المصري، حيث تقرر أن يلعب النادي الأهلي مع إنبي يوم 7 أغسطس/ آب، وهي المباراة المؤجلة من يوم 14 مارس/ أذار 2020.

وجاء ذلك بناء على قرار لجنة المسابقات باستئناف الدوري على مرحلتين الأولى تتضمن لعب المؤجلات من شهر مارس، ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 من الدوري المصري، في يوم 6 أغسطس 2020.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم قوله، اليوم الاثنين، أنه تقرر استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك والمصري، ويوم 7 أغسطس بمباراة الاهلي وإنبي، مشيرا إلى أنها مباريات مؤجلة من الدور الأول.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق، استكمال الدوري الموسم الحالي يوم 6 أغسطس المقبل، بينما استقر اتحاد الكرة على استكمال المباريات التي لم تلعب بالجولة الـ18 لمسابقة الدوري الموسم الحالي في الفترة بين الـ7 والـ10 من شهر أغسطس، على أن تتوقف المسابقة يومي 11 و12 أغسطس بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.