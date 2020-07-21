الظهور الأول لرياض محرز مع صديقته الجديدة رفيقة أغويرو السابقة... صور

ظهر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لأول مرة برفقة صديقته الجديدة عقب انفصاله عن زوجته البريطانية ريتا جوهال.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، صورا لمحرز وصديقته تايلور أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة مانشستر.

وذكرت الصحيفة أن الثنائي خلال سيره التقى بالفرنسي بينجامين ميندي زميل رياض محرز في الفريق.

Man City star Riyad Mahrez takes new girlfriend Taylor Ward out for lunch in Hale Village with Benjamin Mendy and pals https://t.co/MOLoME2JvP — Sun Sport (@SunSport) July 20, 2020

تايلور هي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، وكانت مرتبطة في السابق بزميل محرز سيرجيو أغويرو.

يذكر أن محرز لديه ابنتين من طليقته ذات الأصول الهندية.