برشلونة يعلق "ساخرا" على قرار مجلة "فرانس فوتبول"

علق نادي برشلونة ساخرا على عدم منح الجائزة الذهبية لهذا العام بعد إعلان إلغائها رسميا يوم الأمس.

وكتب برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت "إنهم يعلمون والجميع يعلم من هو الأفضل".

وكان حساب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قد نشر على موقعه في "تويتر" أن جائزة البالون دور لن تمنح هذا العام 2020، أما حساب نادي برشلونة الرسمي فقد أعاد نشر هذه التغريدة وكتب "نحن نعلم والجميع يعلم من هو الأفضل"، بعد نشر صورة لميسي ومعه 6 كرات ذهبية".

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

وكانت "فرانس فوتبول" قد أعلنت عدم منح الجائزة الذهبية لأي لاعب هذا العام، للمرة الأولى منذ عام 1956 وعللت أن السبب في عدم وجود ظروف عادلة كافية للتقييم، بسبب انتشار فيروس كورونا وإيقاف الأنشطة الراضية.