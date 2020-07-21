باريس سان جيرمان يطارد "جوهرة" ريال مدريد

كشفت تقارير إذاعية إسبانية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أحد لاعبي فريق ريال مدريد، المتوج بطلاً للدوري الإسباني في الموسم الجاري، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب برفقة الميرينغي.

ووفقا لبرنامج "التشيرنغيتو" الإسباني، فإن النادي الباريسي يطارد حاليا اللاعب البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور، ويحاول إغراءه بكل الطرق للرحيل عن ريال مدريد، والانضمام لكوكبة النجوم في العاصمة الفرنسية.

يأتي ذلك، وفقا للصحافة الفرنسية الصادرة اليوم، ردا على مفاوضات ريال مدريد مع نجمه الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي بات حاليا الهدف الأهم والأكبر لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.

ويرتبط جونيور بعقد مع ريال مدريد ينتهي بعد خمسة مواسم، ولا سبيل لرحيله سوى بموافقة مسؤولي قلعة سانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد).