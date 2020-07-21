ستيفن آدمز واصفا مجمع فلوريدا الرياضي: نحن لا نعيش في سوريا.. الأمور ليست بتلك القسوة.. فيديو

عبر نجم كرة السلة الأمريكي ستيفن آدمز، لاعب أوكلاهوما ثاندر، عن صعوبة تجربة العيش في مجمع الفرق التي ستستكمل منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وقال آدمز: "لنكون واضحين، نحن لا نعيش في سوريا، ليست بتلك القسوة، نحن نعيش في مجمع صحي، الجميع سيشتكون، والكل لديه تفضيلاته الخاصة لطريقة العيش، لكن لا يوجد شيء مزعج للغاية أو خطير، فقط هناك مشكلة ببعض أنواع الطعام ليس أكثر"، بحسب ما ذكر موقع "nbcsports" الأمريكي.

Birthday boy Steven Adams, on life inside the Orlando bubble: "Let's be clear, mate. This is not Syria, mate. It's not that hard...We're living in a bloody resort." pic.twitter.com/THgZZOOIaO — Luke Slabaugh (@LukeSlabaugh) July 20, 2020

​وأفادت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، مؤخرا، بأن جميع نتائج اختبارات "كوفيد-19"، التي أجريت الأسبوع المنصرم على اللاعبين الـ346 المشاركين في استئناف الموسم الاستثنائي في مجمع وورلد ديزني في أورلاندو (فلوريدا)، جاءت سلبية.

وستقام المباريات من دون جمهور، وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية للكشف عن "كوفيد-19"، على أن تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يعرف بـ"الفقاعة".