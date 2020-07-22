إيقاف الحارس أحمد الشناوي وتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، حكما لصالح نادي الزمالك بتغريم اللاعب 8 ملايين جنيه، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".
وكان مسئولو القلعة البيضاء، تقدموا بشكوى ضد الشناوي، بسبب تلك الأموال التي حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز.
ونشرت صحيفة "اليوم السابع" صورة ضوئية من الحكم الذي صدر لصالح الزمالك، من جانب لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم.
اتحاد الكره يقرر ايقاف #احمد_الشناوي لاعب #الزمالك السابق وبيراميدز الحالى لحين رد مبلغ٨مليون جنيه— osama diab (@osamadiab10z) July 22, 2020
بتكليف من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك اداراي شؤون اللاعبين للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك الكابتن : احمد ابراهيم منذ عامين لتقديم الشكوي و متابعتها @EgAhmedibrahim pic.twitter.com/j8HbPVqGJs
يشار إلى أن الشناوي كان قد شارك في 1260 دقيقة فقط مع فريقه في الموسم الحالي، في بطولة الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، حيث جاءت مشاركاته في الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوي في 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء في 5، واستقبلت شباكه في المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.
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