إيقاف الحارس أحمد الشناوي وتغريمه 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

قرر اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، إيقاف أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميد الحالي.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، حكما لصالح نادي الزمالك بتغريم اللاعب 8 ملايين جنيه، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادي الزمالك، مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية، وهي الأموال التي طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

وكان مسئولو القلعة البيضاء، تقدموا بشكوى ضد الشناوي، بسبب تلك الأموال التي حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" صورة ضوئية من الحكم الذي صدر لصالح الزمالك، من جانب لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

اتحاد الكره يقرر ايقاف #احمد_الشناوي لاعب #الزمالك السابق وبيراميدز الحالى لحين رد مبلغ٨مليون جنيه

بتكليف من مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك اداراي شؤون اللاعبين للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك الكابتن : احمد ابراهيم منذ عامين لتقديم الشكوي و متابعتها @EgAhmedibrahim pic.twitter.com/j8HbPVqGJs — osama diab (@osamadiab10z) July 22, 2020

يشار إلى أن الشناوي كان قد شارك في 1260 دقيقة فقط مع فريقه في الموسم الحالي، في بطولة الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، حيث جاءت مشاركاته في الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوي في 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء في 5، واستقبلت شباكه في المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.