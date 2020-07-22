رسميا الأهلي والزمالك في 22 أغسطس... الإعلان عن جدول الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جدول المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات 19 و20 و21 و22.

ويستأنف الدوري المصري، بعد توقفه منذ مارس/آذار الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس/آب والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

وفي مباراتين مؤجلتين يلعب نادي مصر ضد الإنتاج الحربي في 8 أغسطس ويواجه مصر المقاصة فريق أسوان في 9 أغسطس.

وتستكمل مباريات الجولة 18 في 10 أغسطس بمواجهة حرس الحدود والمصري ومباراة الاتحاد و الزمالك

وفي 10 أغسطس أيضا تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

وتبدأ الجولة 20 في 16 أغسطس وبعد 5 أيام تنطلق الجولة 21 والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر اجراؤها في 22 أغسطس في الـ9 مساء في استاد القاهرة.

وتجري مباريات الجولة 22 في أيام 25 و26 و27 أغسطس.

وأوضح الاتحاد المصري أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.