ليفربول يهين تشيلسي في مباراة الثمانية أهداف.. فيديو

احتفل ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد، بسحقه تشيلسي في الجولة 37 من المسابقة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل خماسية الريدز كل من نابي كيتا وترينت أرنولد وجيني فينالدوم وروبيرتو فيرمينو وأوكسليد تشامبرلين في الدقائق 23 و38 و43 و55 و83.

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وتاماي إبراهام وكريستيان بولسيتش في الدقائق 45 و61 و73.

وعقب المباراة تسلم فريق ليفربول كأس البطولة الغائبة عن الفريق الأحمر منذ 30 عاماً.

يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.