سر الرجل الغامض ذي النظارات السوداء في احتفال تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

ولكن رصدت تلك الوسائل ظهور رجل غامض يرتدي نظارات سوداء، ضمن احتفالات ليفربول، وهو ليس من اللاعبين وليس عضوا معروفا في الجهاز الفني أو الإداري للريدز.

وظهر الرجل الغامض بجوار اللاعبين أثناء التقاط الصور التذكارية مع كأس بريمير ليغ.

وأثيرت تساؤلات كثيرة حول هوية هذا الرجل الغامض، ولكن موقع "ليفربول إيكو" المعني بأخبار الريدز، كشف هوية الرجل ذي النظارات السوداء.

وقال الموقع الرياضي الإنجليزي إن هذا الرجل الغامض هو خوسيه لويس رودريغيز اختصاصي العلاج الطبيعي في الفريق الأول لليفربول، والذي يعد أحد الجنود المجهولين في الجهاز الفني للفريق.

وانضم رودريغيز إلى ليفربول في 2018، وهو جزء من المجموعة الطبية للفريق الأول الموجودة حاليًا في قلعة ليفربول.

​وكان ليفربول قد توج، مساء أمس، بلقب البريمر ليغ، بفوزه على تشيلسي في الجولة الأخيرة الـ37 من المسابقة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وعقب المباراة تسلم فريق ليفربول كأس البطولة الغائبة عن قلعة "آنفيلد" منذ 30 عاماً.

'Mystery man' celebrating in sunglasses with Liverpool players during title lift uncovered 😎 https://t.co/FjH8beUyrt — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 23, 2020

​يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات على نهاية البطولة، وتم تسليم الفريق كأس الدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء، بعد مباراته ضد تشيلسي باعتبار أنها المباراة الأخيرة للريدز على ملعبه.