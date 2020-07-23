صحيفة: وليد أزارو يثير المشاكل في السعودية ويرغب بالعودة إلى الأهلي المصري

تطرقت تقارير صحفية سعودية عن إثارة مهاجم الأهلي المعار، الدولي المغربي وليد أزارو مشاكل مع فريقه، الاتفاق السعودي، وإعلانه العودة إلى ناديه الأهلي المصري.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن أزارو، قوله إنه لا يرغب في تمديد عقد الإعارة مع ناديه الاتفاق، نظرا لعدم توافق الطرفين.

وقال أزارو: "أنا لاعب للأهلي المصري، وعلاقتي انتهت مع نادي الاتفاق".

ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من النادي الأهلي، ويبقى مصير المهاجم المغربي مع الفريق الأحمر غير معروف.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن أزارو قرر مغادرة الاتفاق، بعدما وصلت مفاوضاته مع النادي إلى طريق مسدود.

ونقلت مصادر لـ"الرياضية" قولها إن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50% من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.

وقالت المصادر إن إدارة الاتفاق هددت اللاعب المغربي بتصعيد الأمر للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومنع التعاقد معه لأي ناد سعودي لموسمين مقبلين.

كما نقلت "الرياضية" عن خالد الناصر، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتفاق قوله: "إدارة النادي حريصة على التمديد مع اللاعب المغربي".

واستدرك قائلا "لكن مطالباته كانت خرقًا لقوانين اتحاد القدم، ورابطة دوري المحترفين، ولن نميز لاعبًا على لاعب آخر".