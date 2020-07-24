اتحاد اللاعبين المحترفين يلغي كل بطولاته في الصين بسبب جائحة فيروس كورونا

قرر اتحادا اللاعبين واللاعبات للتنس اليوم الجمعة إلغاء كل بطولاتهما في الصين في 2020 ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بعد قرار البلاد بحظر استضافة أي بطولة دولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال ستيف سايمون الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبات في بيان "نشعر بخيبة أمل لعدم إقامة بطولاتنا في الصين هذا العام"، بحسب "رويترز".

وكان الاتحادان يأملان في استثناء بطولاتهما من هذا القرار إذ يرغبان في إقامة أكبر عدد من البطولات في الموسم الذي تأثر بسبب الجائحة لكنهما أصدرا بيانين منفصلين في غضون دقائق للإعلان عن استسلامهما للأمر الواقع.

ووضع اتحاد اللاعبات سبع بطولات في الصين في الجدول المبدئي لما تبقى من عام 2020 ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات. ويستأنف الاتحاد بطولاته في الثالث من أغسطس آب بعد خمسة أشهر من التوقف ببطولة باليرمو المفتوحة في إيطاليا.

يشار إلى أن اتحاد اللاعبين ألغى، قبل أسبوعين، بطولات شنغهاي للأساتذة والصين المفتوحة في بكين وتشينغدو المفتوحة وبطولة تشوهاي في 2020.

وقبل أسبوعين أعلنت الهيئة العامة للرياضة وهي أعلى سلطة رياضية في الصين أنها ستكتفي بإقامة تجارب دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 في العام الحالي.

ونجحت الصين في تقليص حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الوصول إلى الذروة في فبراير شباط لكنها كانت حذرة تجاه استئناف النشاط الرياضي.