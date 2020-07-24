سرقة منزل نجم ليفربول أثناء احتفاله مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي

ولكن وسط تلك الاحتفالات التي عاشها اللاعبون، كان لاعب الوسط البرازيلي فابينيو ضحية حادثة سطو يوم الأربعاء عكرت عليه صفو احتفالاته والأجواء السعيدة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإن اللصوص دخلوا منزل فابينيو (26 عاما) خلال الفترة ما بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس، وسرقوا بعض المجوهرات وسيارة مستغلين عدم وجود أي أشخاص في المنزل.

وأفاد متحدث باسم شرطة منطقة مرسيسايد، بأنه تم العثور على السيارة في ويجان في وقت لاحق.

وكان ليفربول قد تسلم درع الدوري الممتاز يوم الأربعاء الماضي بعد فوزه بنتيجة (5-3) على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.

يذكر أن منزل مهاجم ليفربول السنغالي ساديو ماني قد تعرض للسطو أيضا خلال مشاركته في مباراة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي.