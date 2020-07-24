شركة قطرية تقترب من الاستحواذ على نادي بارما الإيطالي

أشارت تقارير إعلامية إيطالية إلى أن مجموعة قطرية باتت قريبة من الاستحواذ على نادي "بارما" الإيطالي لكرة القدم المملوك حاليا من قبل مجموعة "Nuovo Inizio".

فبحسب ما نقلته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن الاتفاق تم بين الإدارة الحالية للنادي والمجموعة القطرية التي يرأسها رجل الأعمال، هشام المانع.

وتنص بنود الاتفاق على استحواذ المجموعة القطرية لـ51 في المئة، من أسهم النادي بمبلغ يقارب الـ63 مليون يورو، على أن تبقى الأسهم المتبقية بيد الإدارة الحالية، مع الحفاظ على أدوارها الرئيسية في النادي لحين انتقال الملكية.

Parma, cessione del club vicina a nuova società del Qatarhttps://t.co/zYtVAFtHQN — skysport (@SkySport) July 23, 2020

ويتوقع بأن تحصل المجموعة القطرية على نسبة 100 في المئة من أسهم النادي في غضون خمس سنوات.

وبحسب ما نقلت الشبكة فإن المجموعة القطرية تقوم باستثمارات في قطاعات البناء والسيارات والعلامات التجارية الفارهة، بالإضافة لامتلاكها لعدد من الفنادق الفاخرة.