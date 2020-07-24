تايسون يعود لحلبات الملاكمة بعمر 54 عاما

أعلن أسطورة الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، عن عودته لحلبات النزال بعمر 54 عاما، لملاقاة الملاكم روي جونز جونيور، في لقاء استعراضي.

ومن المقرر إقامة النزال في 12 من سبتمبر/ أيلول المقبل في كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

أنهى تايسون مسيرته المهنية بـ50 فوزا و6 خسائر بسجله، في حين أنهى جونيور الذي يبلغ من العمر 51 عاما وتوج في السابق بلقب بطل العالم، حياته المهنية بسجل 66 فوزا مقابل 9 هزائم، وكان قد فاز أيضا بلقاء استعراضي عام 2018.

تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي"، كان قد أعلن اعتزاله عام 2005، عقب تحقيق 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

هذا ونشر تايسون عبر حسابه على "إنستغرام"، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتدرب استعدادا لخوض العديد من النزالات خلال الفترة المقبلة.

وعلّق تايسون صاحب الـ54 عاما على الفيديو، قائلا: "أتمرن بشكل أذكى كل يوم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Training smarter every day. @smartcups SmartCups.com Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 22 Июн 2020 в 12:10 PDT

وكان تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور، إثر فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وكان يبلغ من العمر وقتها 20 عاما.

يذكر أن الملاكم الأمريكي كان أول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.