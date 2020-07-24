"أقوم بما كان يفعله كريس"... جلسة علاجية من مكة لوالدها محمد صلاح... فيديو

أشعلت مكة، نجلة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الطائر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو، أثناء إجراء بعض التدريبات البدنية لوالدها.

ونشر صلاح مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بـ"إنستغرام"، يظهر قيام ابنته بمساعدته في القيام بتدريبات الاستشفاء وهي تقول: "أقوم بما كان يفعله كريس".

😂❤️ pic.twitter.com/zw9ZpMJkFO — E P L W O R L D (@EPLworld) July 24, 2020

وقصدت مكة الألماني كريستوفر روهربيك، أخصائي العلاج الطبيعي في ليفربول.

يبلغ كريس 42 عاما، ويعمل ضمن الجهاز الفني لمواطنه يورغن كلوب ، علما أنه انضم إلى ليفربول عام 2017، بعد 14 عاما من العمل داخل نادي ماينز الألماني.

وكان كريس قد عمل سابقا مع يورغن كلوب خلال فترة تدريب الأخير للنادي الألماني، واشتهر بأسلوبه فيما يخص جلسات العلاج الطبيعي للاعبي ليفربول، والتي ساعدت الفريق بصورة واضحة على تحقيق النجاحات في الموسم الماضي والحالي.

يذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.