12 لاعبا...برشلونة يستعد لبيع فريق كامل

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في عرض 12 لاعبا للبيع في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل توفير المال لتعاقدات جديدة للنادي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة يستعد لعرض عدد من اللاعبين أمثال نيتو، نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، عثمان ديمبيلي ومارتن برايثويت، بالإضافة إلى المعارين كارليس ألينا، رافينا ألكانتارا، جان كلير توديبو وفيليب كوتينيو، لتوفير المال لحل مشاكل الفريق في التعاقد مع لاعبين جدد.

هذا الأمر سيوفر سيولة مالية للفريق من أجل تعاقداته الجديدة والتي يشكل فيها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أحد أهداف الفريق.

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة يعرف مدى صعوبة عملية البيع للاعبيه المعروضين في فترة انتقال واحدة، دون إيجاد لاعبين آخرين لتعويضهم، بالإضافة لرفض بعض اللاعبين الموجودين في القائمة مغادرة الفريق.