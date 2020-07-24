مبابي يتعرض لإصابة في الكاحل خلال نهائي كأس فرنسا... فيديو

تعرض كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة في الكاحل في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا اليوم الجمعة ليخرج من الملعب مع استئناف نشاط كرة القدم في البلاد بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.